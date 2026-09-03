«Транспорт будущего»: Путин рассказал о перевозках дронами в Арктике

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Развитие беспилотных систем станет одним из направлений развития Дальнего Востоке.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Путин рассказал о развитии «транспорта будущего» на Дальнем Востоке

Развитие беспилотных систем станет одним из направлений развития транспорта на Дальнем Востоке и в Арктике. Речь идет об автономных наземных, морских и воздушных перевозках, в том числе с использованием дронов для доставки грузов в труднодоступные районы, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) во Владивостоке.

«Хотел бы сегодня сказать и о транспорте будущего, который особенно востребован в Арктике и на Дальнем Востоке. Речь идет об автономных беспилотных системах для наземных, морских, воздушных перевозок, включая отдаленные труднодоступные районы», — сказал Путин.

Президент отметил, что с развитием беспилотной авиации небо на малых высотах становится новой транспортной артерией наряду с железными дорогами и водными путями. По его словам, уже сейчас необходимо создавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов.

«И уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подход к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будет отрабатываться в рамках специального проекта», — подчеркнул глава государства.

Путин сообщил, что участниками проекта станут Минтранс, отечественная компания ГЛАНАСС и китайские партнеры. Старт совместной работе, по его словам, был дан на площадке Восточного экономического форума.

Президент также заявил о необходимости согласовать правила полетов беспилотных автономных систем и сформировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС, АСЕАН и ЕАЭС.

«Безусловно, одновременно надо гармонизировать правила полетов беспилотных автономных систем, формировать новые трансграничные маршруты со странами АТР, БРИКС, АСЕАН, ЕАЭС. И здесь мы открыты для взаимодействия со всеми нашими партнерами», — отметил Путин.

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