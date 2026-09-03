Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли — Путин

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 58 0

Президент России также сказал, что нужно создать комфортные условия для инвесторов, которые открывают новые проекты в регионе.

Что сказал Путин про Дальний Восток и Арктику на ВЭФ — видео

Фото: © РИА Новости/Алексей Бабушкин

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Путин: Дальний Восток и Арктика требуют смелых инженерных решений

Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

«Дальний Восток и Арктика должны быть пространством смелой инженерной мысли, чтобы от идеи до ее воплощения проходило минимум времени», — сказал Владимир Путин.

При этом, как отметил президент России, для инвесторов, которые открывают предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике, важно обеспечить устойчивый сбыт продукции. Для этого в том числе должен быть использован инструмент офсетных контрактов.

Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ВЭФ-2026 — прямая трансляция

С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит XI Восточный экономический форум. Ключевая тема в этом году— «Дальний Восток — развитие во благо людей». Она напрямую связана с одним из приоритетных направлений обновленной стратегии социально-экономического развития макрорегиона на период до 2030 года (с прогнозом до 2036 года) — повышением качества жизни населения. Разработка документа ведется по поручению президента Владимира Путина.

Новая стратегия включает пять основных блоков: устранение инфраструктурных ограничений, запуск нового инвестиционно-технологического цикла, развитие научно-технологического потенциала, создание благоприятных условий для жителей Дальнего Востока и меры по климатической адаптации.

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