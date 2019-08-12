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  4. Секретный бункер Гитлера в Польше превратился в место паломничества

Секретный бункер Гитлера в Польше превратился в место паломничества

, 10:52 Эфирная новость 38

Именно из этого места фюрер руководил нападением на Советский Союз.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Scherl, Пятый канал

В жуткое место паломничества сейчас превращается секретный бункер Гитлера в Польше, известный как «Волчье логово».

Именно отсюда фюрер руководил нападением на Советский Союз и обрекал на смерть миллионы невинных людей. Но спустя десятилетия зловещее логово фашистов превратили в исторический парк — с экскурсиями по подземельям, отелем для гостей и рекордной посещаемостью туристов.

Рекордная посещаемость — до 300 тысяч туристов в год. С удовольствием наведывается сюда и старшее поколение немцев, не видя в этом ничего предосудительного. Можно даже никуда отсюда не уезжать и остановится в местной гостинице. С весьма зловещим видом из окон.

О развлечениях за гранью разумного — Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о найденном в Ростовской области целиком сохранившимся фашистском бункере.

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