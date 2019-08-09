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  4. В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео

В Ростовской области нашли полностью сохранившийся фашистский бункер — видео

, 11:26 Эфирная новость 78

Ценная для историков находка была обнаружена на месте боев за взятие немецкого оборонительного рубежа на берегу реки Миус.

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Фото, видео : ТАСС/Jens Büttner, 5-tv.ru

Уникальную находку сделали ростовские поисковики. На месте боев за взятие немецкого оборонительного рубежа на берегу реки Миус, они обнаружили бункер фашистов.

Раскопки только начались, но уже найдены несколько артефактов времен войны. Это солдатский жетон, каска, бутылка вина, которая чудом уцелела, и офицерские часы.  По предварительным оценкам, засыпан только вход в блиндаж, сам он полностью сохранился. Поисковики уверены — впереди ждут не менее интересные находки.

В этом районе шли самые ожесточенные бои. Укрепления немецкие захватчики начали строить на берегу Миуса еще в 41-м году. А полностью прорвать оборону советской армии удалось лишь в 43-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму торжественно перезахоронили останки двухсот советских солдат.

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