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  4. «Кто папа?»: В сети обсуждают фото Топольницкой с младенцем на руках

«Кто папа?»: В сети обсуждают фото Топольницкой с младенцем на руках

, 17:39 Фото 87

Вместе с актрисой на снимке позируют другие звезды сериала «257 причин, чтобы жить», работа над которым ведется в данный момент.

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Фото, видео : Instagram @juliatopolnitskaya, @mayakin_

Российский актер Роман Маякин, известный по сериалу «Измены», опубликовал на своей странице Instagram новую фотографию, которая вызвала бурные обсуждения пользователей. На снимке кинозвезда позирует вместе с другими коллегами по сериалу «257 причин, чтобы жить». Съемочная группа уже работает над первым сезоном кинокартины, который зрители смогут увидеть в ближайшее время.

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Совместное фото актеров вызвало множество вопросов у поклонников знаменитостей. Больше всего фанатов заинтересовал образ Юлии Топольницкой, которая позирует на снимке в просторном платье с младенцем на руках. Подписчики хотели узнать, какую роль исполнит звезда в киноленте и кто сыграет отца семейства.

Instagram @mayakin_

«Кто папа?» — поинтересовался один из пользователей.

Другие фолловеры, в свою очередь, обратили внимание на пропорции тела теледивы, пишут 7дней.ru. Подписчикам показалось, что девушка набрала несколько килограммов, и не исключено, что ей пришлось поправиться специально для новой роли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Топольницкая оголилась для своих подписчиков. 

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