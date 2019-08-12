Один человек пострадал в результате хлопка газа на юге Москвы

По предварительной информации, один человек пострадал в результате хлопка газа в квартире на втором этаже в жилом доме на юге Москвы. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время пуско-наладочных работ. В здании проводится капитальный ремонт. Сегодня в нем меняли электрику.

Серьезных нарушений конструкции жилого дома нет. Зафиксированы нарушения целостности перекрытий и остекления. О характере травм пострадавшего пока не сообщается.