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  4. Один человек пострадал в результате хлопка газа на юге Москвы

Один человек пострадал в результате хлопка газа на юге Москвы

, 18:05 Видео 123

Инцидент произошел во время работ по капитальному ремонту в жилом доме на Нагорной улице.

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Фото, видео : ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

По предварительной информации, один человек пострадал в результате хлопка газа в квартире на втором этаже в жилом доме на юге Москвы. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время пуско-наладочных работ. В здании проводится капитальный ремонт. Сегодня в нем меняли электрику.

Серьезных нарушений конструкции жилого дома нет. Зафиксированы нарушения целостности перекрытий и остекления. О характере травм пострадавшего пока не сообщается.

 

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