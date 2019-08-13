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  4. Видео: На Камчатке 70 медведей заблокировали туристическую тропу

Видео: На Камчатке 70 медведей заблокировали туристическую тропу

, 8:28 Эфирная новость 1

В Кроноцком заповеднике, на побережье реки, вдоль которой проходит популярный маршрут «Загадки Хакыцина», наблюдается крупное скопление голодных хищников.

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Фото, видео : kronoki.ru / С. Горшков, 5-tv.ru

На Камчатке закрывают туристические маршруты в Кроноцком заповеднике. Все из-за медведей — голодных и агрессивных. У реки Хакыцин скопилось уже около 70 бурых хищников. Звери ждут хода нерки, который должен быть в это время года. Но рыбу перехватывают промышленники. Дней, свободных от массового лова, практически нет, и в реку заходят только единичные особи, пищи на всех не хватает. Из-за рыбного дефицита медведи часто ссорятся друг с другом и могут напасть на человека.

«Медведи находятся в стрессовом состоянии, у них повышается уровень агрессии, поскольку ситуация для них нетипичная, ненормальная. Учащаются случаи внутривидового хищничества, когда медведи проявляют каннибализм, крупные самцы убивают молодых особей или ослабленных», — рассказал научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения академии наук Сергей Колчин.

Камчатские экологи направили местным чиновникам письма с просьбой пересмотреть режим пропуска рыбы на нерест в Курильское озеро и мелкие речки, на берегах которых охотятся медведи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что жительница Иркутской области пришла на пляж с бурым медведем.

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