Какой праздник отмечают 13 августа и что нельзя делать в этот день

13 августа православная церковь чтит память святого Евдокима из Каппадокии, который жил в IX веке при царствовании императора Феофила. Он вырос в христианской семье, принял обет безбрачия и всю жизнь заботился о сиротах, бедных, защищал обиженных.

Согласно преданию, Евдоким скончался в 33-летнем возрасте, и возле его гроба стали происходить чудеса — больные начли получать исцеление.

Русская православная церковь считает Евдокима и одним из покровителей семейного очага — во многом благодаря теплым отношениям, которые тот поддерживал со своими родителями. Поэтому 13 августа называют Евдокимовым днем.

Что нельзя делать в этот день:

13 августа крайне нежелательно проводить сложа руки. Пассивность в делах может аукнуться уже очень скоро негативным результатом в том или ином деле. Этот день важно провести динамично, решая вопросы, согласно приоритетам.

Что можно делать в этот день:

Так как святой Евдоким покровительствовал семьям, сегодня можно смело вступать в брак. Также хорошо браться за дела, которые требуют новых идей и инициативы. Помимо интеллектуально труда, полезно участвовать в спортивных мероприятиях, лучше всего групповых.

13 августа — последний день перед Успенским постом, предваряющим праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Праздники в этот день:

Также 13 августа празднуется международный День левшей. Его впервые отметили 13 августа 1992 года по инициативе британского Клуба левшей, который был создан в 1990 году. День левшей призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются левши в «праворуком мире».

Именины:

Именины сегодня, 13 августа, отмечают Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан и Юрий.

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