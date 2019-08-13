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  4. Видео: Как не нарушить новые правила любительской рыбалки

Видео: Как не нарушить новые правила любительской рыбалки

, 5:46 Эфирная новость

Рыбакам-любителям запретят ловить добычу сетями, а также введут суточные нормы вылова и ограничения подводной охоты.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox, Пятый канал

Росрыболовство разъяснило, что изменится после введение нового закона о рыбалке. Главное нововведение — ограничения по суточному вылову — как по весу, так и по количеству хвостов. Точные нормативы устанавливает каждый регион по отдельности, но в целом наносится удар по самому важному — по рыбацкой гордости, хвастаться в соцсетях рекордным уловом становится опасно, это ж статья. Корреспондент МИЦ «Известия» Валентин Трушнин узнал, для кого сделают исключения. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, почему сельдяной король, впервые замеченный в России, может предвещать цунами.

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