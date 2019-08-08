Почему сельдяной король, впервые замеченный в России, может предвещать цунами

Ремень-рыба или сельдяной король была обнаружена жителями Приморья на побережье в бухте Паллада. До этого случая редкий морской глубоководный обитатель в России не встречался.

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Доктор биологических наук, ихтиолог Юрий Симаков в интервью URA.RU рассказал, что появление сельдяного короля может быть предвестником цунами и землетрясения.

« Рыба действительно очень хорошо чувствует приближение землетрясения за счет того, что ощущает геологические разломы », — сказал Юрий Симаков.

При этом ученый подтвердил, что некоторые народы верят в соответствующие приметы, связанные с появлением подобных глубоководных существ.

Стоит отметить, что ремень-рыба могла приплыть к приморским берегам абсолютно случайно. Она обитает на глубине до одного километра в теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. И, например, у берегов Японии встречается достаточно часто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что планета Нибиру послала еще один сигнал на Землю. У берегов Японии обнаружили огромных сельдяных королей — редких глубоководных рыб, чье появление якобы грозит неминуемой катастрофой.