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  4. Саперы приступили к вывозу снарядов со свалки в Мурино

Саперы приступили к вывозу снарядов со свалки в Мурино

, 11:22 Эфирная новость 32

Клондайк артиллерийских снарядов был случайно найден местными жителями.

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Фото, видео : ТАСС / Валентин Спринчак, Пятый канал

Саперы Западного военного округа начали вывозить боеприпасы из опасной свалки в Ленинградской области.

В ходе проведения инженерной разведки в лесу обнаружили около полутора тысяч артиллерийских снарядов и их элементов времен Великой Отечественной войны. По словам специалистов, боеприпасы без взрывателей и, по словам военных, опасности не представляют. Все снаряды вывезут на полигон и утилизируют.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, боеприпасы, разбросанные на площади в тридцать соток, случайно были найдены местными жителями. Удивление вызвал тот факт, что в этих местах боевых действий во времена Великой Отечественной войны не было.

 

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