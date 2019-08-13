Саперы приступили к вывозу снарядов со свалки в Мурино

Саперы Западного военного округа начали вывозить боеприпасы из опасной свалки в Ленинградской области.

В ходе проведения инженерной разведки в лесу обнаружили около полутора тысяч артиллерийских снарядов и их элементов времен Великой Отечественной войны. По словам специалистов, боеприпасы без взрывателей и, по словам военных, опасности не представляют. Все снаряды вывезут на полигон и утилизируют.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, боеприпасы, разбросанные на площади в тридцать соток, случайно были найдены местными жителями. Удивление вызвал тот факт, что в этих местах боевых действий во времена Великой Отечественной войны не было.