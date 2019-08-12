Видео: В пригороде Петербурга нашли взрывоопасную свалку

В Ленинградской области в городе Мурино местные жители обнаружили настоящую взрывоопасную свалку. Тысячи артиллерийских снарядов просто выброшены в лесу. А рядом, всего в километре начинаются жилые кварталы, в которых живут более 50 тысяч человек.

Жители Мурино, узнав об опасной находке, подумали, что снаряды остались со времен войны. Но никаких боевых действий здесь не велось. Был лишь аэродром, но боеприпасы на авиационные не похожи. Да и сохранились больно хорошо: на многих есть даже маркировка.

О находке местные жители сразу сообщили военным и полицейским, но, как выяснил корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Зименкин, снарядами заинтересовались только черные копатели.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что под Екатеринбургом нашли свалку уголовных дел.