Спасшая ребенка из горящего авто в Дагестане школьница тяжело пережила случившееся

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Девочка до сих пор плачет, когда думает о том, что могло произойти.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Несколько дней потребовалось 15-летней Марьям Акавовой из Хасавюрта, чтобы прийти в себя после спасения ребенка из горящего автомобиля. Об этом рассказала мать школьницы Юлдуз Акавова в видео, опубликованном в социальных сетях главы города Корголи Корголиева.

О случившемся женщина узнала по телефону. Услышав на фоне разговора сирены, она сначала подумала, что с дочерью что-то произошло. Однако Марьям сообщила, что сама помогла избежать трагедии.

«Когда она позвонила, я услышала на фоне сирены, я почему-то первым делом подумала, что ей плохо стало. И она говорит: „Мам, я ребенка спасла“. Я не знала, что делать», — поделилась Юлдуз.

По словам матери, даже на следующий день после происшествия девочка не могла успокоиться. Марьям периодически плакала, представляя, что могло случиться с ребенком, если бы она не успела прийти на помощь. При этом за себя школьница не переживала.

«Она очень долго приходила в себя, если честно сказать», — отметила мать.

Классная руководительница Марьям Азра Саитдибирова назвала школьницу ответственной, скромной и спокойной.

«Я очень рада, что уроки жизни, которые преподаем мы в школе, прошли не зря и что она их усвоила», — сказала педагог.

Сама Марьям рассказала, что в тот момент просто проходила мимо автомобиля и заметила ребенка, высунувшего голову из машины. Подойдя ближе, она увидела, что внутри уже горит бардачок. Девочка не стала медлить, вытащила малыша и попросила прохожих вызвать экстренные службы.

«Я резко вытащила, и буквально за считаные секунды еще больше огонь начался. Я крикнула: „Помогите, вызовите скорую, кого-нибудь!“ И девушка вызвала скорую, пожарных», — рассказала школьница.

Как вспоминает Марьям, после того как они отошли от автомобиля, тот вспыхнул. Огонь разгорался несколько раз и поднимался до расположенных рядом деревьев. Вскоре на место прибыли пожарные и медики.

Поступок подростка не остался без внимания главы Хасавюрта Корголи Корголиева. В своих социальных сетях он поблагодарил Марьям за решительность и неравнодушие, а также отдельно отметил заслуги ее матери Юлдуз в воспитании дочери.

Глава города сообщил, что планирует лично встретиться со школьницей и отметить ее смелый поступок. По его словам, пример Марьям может стать ориентиром для других ребят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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