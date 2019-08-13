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Почетная миссия: на фоне развала армии немецкий спецназ бросили на борьбу с сорняками

, 13:24 Эфирная новость 263

Многолетняя череда аварий и провалов вымотала Бундесвер, но все, что пока поменялось — министр обороны.

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Фото, видео : DPA/TASS, Пятый канал

У немецкого спецназа — новая миссия. Отряды пехотинцев Бундесвера бросили на зачистку территорий от сорняков.

Вооружиться тяпками и лопатами солдат призвали местные власти. И это при том, что навести порядок давно пора в рядах самой немецкой армии — Бундесвер в своем нынешнем виде как никогда близок к провалу.

И это происходит в тот самый момент, когда у самого Бундесвера — все «трын-травой» поросло: приостановлена эксплуатация боевых вертолетов «Тигр»; постоянные проблема с истребителями «Еврофайтер», летчики жалуются на резкое снижение качества своей подготовки; «на мели» финансирование флота и строительства новых кораблей (в частности, Gorch Fock). Хотя деньги есть, судя потому, что 350 танков Puma недавно закупили по завышенной вдвое цене.

Многолетняя череда аварий и провалов вымотала Бундесвер, но все, что пока поменялось — министр обороны.

Что не так с вооруженными силами Германии разбирался Виталий Чащухин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о секретном бункере Гитлера в Польше, который превратился в место паломничества.

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