Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев во вторник, 13 августа, в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил о том, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев планировал осуществить госпереворот, сообщает ТАСС.

« Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота. Атамбаев готовился к этому », — сказал Орозбек Опумбаев.

Глава комитета добавил, что бывший президент Киргизии во время спецоперации по его задержанию использовал для защиты женщин и детей. Кроме того, при проведении штурма резиденции Алмазбека Атамбаева из его оружия был убит спецназовец.

Стоит отдельно отметить, что основная часть имущества экс-главы Киргизии в количестве 120 единиц была арестована.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа.