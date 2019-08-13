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Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

, 9:23 Видео

Власти республики наложили арест на основную часть имущества Алмазбека Атамбаева.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев во вторник, 13 августа, в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил о том, что бывший президент республики Алмазбек Атамбаев планировал осуществить госпереворот, сообщает ТАСС.

«Атамбаев планировал совершение в стране государственного переворота. Атамбаев готовился к этому», — сказал Орозбек Опумбаев.

Глава комитета добавил, что бывший президент Киргизии во время спецоперации по его задержанию использовал для защиты женщин и детей. Кроме того, при проведении штурма резиденции Алмазбека Атамбаева из его оружия был убит спецназовец.

Стоит отдельно отметить, что основная часть имущества экс-главы Киргизии в количестве 120 единиц была арестована.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа.

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Экс-президента Киргизии обвинили в подготовке госпереворота

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