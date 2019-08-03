Зверски убитая в Петербурге женщина вела популярный блог и писала книги

Жительница Петербурга, которая была зверски убита в Петербурге в ночь на субботу, 3 августа, вела активную деятельность в соцсетях, любила рисовать, а также писать книги.

В частности, 32-летняя женщина вела популярный блог на YouTube, посвященный танцам, а на ее страницу в Instagram были подписаны почти тысяча человек.

Помимо интернет-активности, девушка занималась и творчеством. Так, она написала книгу «Призрак», в которой рассказывается о временах Монгольской империи, существовавшей в XIII–XIV века.

« Если вы любите приключения, историю, неожиданный сюжет, любовь, романтику, то вам сюда. Моя книга поможет вам окунуться во времена правления Монгольской империи. Их жизнь, быт и образ жизни, я постаралась передать все это в своем рассказе », — говорится в аннотации книги.

При этом все иллюстрации к своему произведению она нарисовала сама. В соцсетях она сообщала, что работает над второй частью книги.

Трагедия разыгралась в Калининском районе на улице Кушелевская дорога. По предварительной версии, 34-летний супруг убил ее ударом ножа в сердце, а затем изрезал ее тело в ванной. После страшной расправы он позвонил теще, и сказал, что жена плохо себя чувствует, а сам попытался совершить суицид. Затем шокирующую картину воочию увидели мать и отец убитой, а также дети.

Ранее соседка рассказала, что супруг погибшей, подозреваемый в расправе, был достаточно странным и закомплексованным человеком, и практически никогда не здоровался.

Сейчас по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Проводится расследование.