«Неликвид»: почему российским яблокам не вытеснить импортные

На стоимость яблок в магазинах пожаловались жители сразу нескольких регионов страны. Торговые сети буквально завалены этими фруктами, правда все импортное. Из Молдавии, Китая, Сербии.

Про отечественные яблоки, которые не нужно ни откуда везти, как будто забыли. При этом урожай в этом году внушительный.

Когда ветки прогнулись до земли, и даже подпорки не помогают, дачники и фермеры по всей России не понимают, что делать с таким невиданным урожаем. Яркие, сочные, практически молодильные яблоки раздают ведрами.

Продавать — знают все мелкие фермеры — почти бесполезно. Торговые сети их яблоки даром не возьмут. С точки зрения бизнеса все это — откровенный неликвид. И вряд ли сможет попасть на прилавки.

Что происходит на рынке фруктов разбиралась Анна Воропай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за дождливого лета россияне перестали покупать квас и мороженое.