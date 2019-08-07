Из-за дождливого лета россияне почти перестали покупать квас и мороженое

Это лето в центральной России и на Северо-Западе бьет все рекорды. Слишком холодное, слишком пасмурное и дождливое. И, похоже, слишком убыточное для некоторых отраслей экономики.

Продажи прохладительных напитков и продуктов за прошлый месяц просто рухнули. Больше всего потерял квас — оборот упал сразу на 85%. В минус ушли производители того же мороженого — продажи просели на 62%. Меньшую прибыль — почти на треть (27%) получили и те, кто зарабатывает на газировке.

Роман Ишмухаметов посчитал, удастся ли производителям восполнить потери за август.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой квас признали самым вкусным в России.