Из-за дождливого лета россияне почти перестали покупать квас и мороженое

, 22:00 Эфирная новость 12

Продавцы прохладительных напитков подсчитывают убытки, вместе с ними потери производителей кваса и мороженого подсчитал корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов.

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Фото, видео : ТАСС/Смирнов Владимир

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Это лето в центральной России и на Северо-Западе бьет все рекорды. Слишком холодное, слишком пасмурное и дождливое. И, похоже, слишком убыточное для некоторых отраслей экономики.

Продажи прохладительных напитков и продуктов за прошлый месяц просто рухнули. Больше всего потерял квас — оборот упал сразу на 85%. В минус ушли производители того же мороженого — продажи просели на 62%. Меньшую прибыль — почти на треть (27%) получили и те, кто зарабатывает на газировке.

Роман Ишмухаметов посчитал, удастся ли производителям восполнить потери за август.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой квас признали самым вкусным в России.

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