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  4. У звезды «Сталинграда» Дмитрия Лысенкова угнали машину в Петербурге

У звезды «Сталинграда» Дмитрия Лысенкова угнали машину в Петербурге

, 11:33 30

О пропаже кроссовера в полицию заявила мама 37-летнего артиста.

Фото : © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мама 37-летнего актера Дмитрия Лысенкова вынуждена была обратиться с заявлением в полицию. В ночь на 12 августа злоумышленник угнал авто ее сына, припаркованное рядом с домом в Петербурге. Об этом сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил, принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage», — рассказали в ведомстве.

Источники утверждают, что кроссовер принадлежит обладателю премии «Золотая маска» — актеру Дмитрию Лысенкову — известному по ролям в кинокартинах «Сталинград» и «Домашний арест».

Правоохранительные органы устанавливают личность правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП.

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