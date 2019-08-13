У звезды «Сталинграда» Дмитрия Лысенкова угнали машину в Петербурге

Мама 37-летнего актера Дмитрия Лысенкова вынуждена была обратиться с заявлением в полицию. В ночь на 12 августа злоумышленник угнал авто ее сына, припаркованное рядом с домом в Петербурге. Об этом сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

« Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил, принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage », — рассказали в ведомстве.

Источники утверждают, что кроссовер принадлежит обладателю премии «Золотая маска» — актеру Дмитрию Лысенкову — известному по ролям в кинокартинах «Сталинград» и «Домашний арест».

Правоохранительные органы устанавливают личность правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.

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