У звезды «Сталинграда» Дмитрия Лысенкова угнали машину в Петербурге

Мама 37-летнего актера Дмитрия Лысенкова вынуждена была обратиться с заявлением в полицию. В ночь на 12 августа злоумышленник угнал авто ее сына, припаркованное рядом с домом в Петербурге. Об этом сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Источники утверждают, что кроссовер принадлежит обладателю премии «Золотая маска» — актеру Дмитрию Лысенкову — известному по ролям в кинокартинах «Сталинград» и «Домашний арест».
Правоохранительные органы устанавливают личность правонарушителя. Решается вопрос о возбуждении в отношении злоумышленника уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Петербурге пьяный работник автомойки угнал машину клиента и попал в ДТП.