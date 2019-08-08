Видео: «русская Кардашьян» свела юзеров с ума формами в латексном наряде

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Модель поделилась кадрами с новой фотосессии.

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Фото, видео : Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко снова порадовала подписчиков своими нескромными формами. На этот раз «русская Кардашьян» поделилась видео с фотосессии, на которой она предстала в провокационном наряде.

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В ролике, который Квитко опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в латексном наряде. На Анастасии голубое боди с длинными рукавами, однако вырез на животе, который обнажает нижнюю половину груди модели, делает наряд крайне откровенным. Образ дополняется светлыми лакированными сапогами, голенище которых доходит «русской Кардашьян» до середины бедра. Instagram-дива позирует лицом к камере, а затем поворачивается к объективу спиной, опершись коленом о стоящий рядом диван и чуть наклонившись вперед.

В комментариях поклонники модели, как и всегда, пришли в абсолютный восторг от роскошной фигуры Анастасии, неоднократно сравнив Квитко с ангелом и богиней.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» поразила фанатов горячим фото в стиле арт-деко.

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