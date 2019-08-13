На Украине объяснили водную блокаду Крыма

Представитель украинского президента Антон Кориневич прокомментировал заявление постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, который напомнил, что полуостров имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, поскольку река берет истоки на территории России.

На своей странице в Facebook украинский политик разместил пост, в котором отметил, что все претензии российских властей относительно снабжения Крыма днепровской водой не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы.

« Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право », — написал Кориневич.

Он также добавил, что, согласно подсчетам, пресной воды для обеспечения населения полуострова вполне хватает. Кроме того, по мнению политика, именно Россия должна отвечать за обеспечение Крыма необходимыми ресурсами, пишет RT.

Поставку днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым прекратили в апреле 2014 года после вхождения полуострова в состав РФ. Она обеспечивала до 90% потребностей населения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крымские власти обратятся в Москву с просьбой начать переговоры с Киевом о поставках воды.