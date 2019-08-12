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  4. Крымские власти обратятся в Москву с просьбой начать переговоры с Киевом о поставках воды

Крымские власти обратятся в Москву с просьбой начать переговоры с Киевом о поставках воды

, 23:32 Фото 89

Украина начала так называемую водную блокаду полуострова в апреле 2014 года.

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Фото, видео : ТАСС / Алексей Павлишак

Тема:
Украинский кризис 116

Зампредседателя Совета министров республики и постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил о намерении обратиться к федеральным властям с просьбой начать переговоры с Киевом о поставках на полуостров воды из реки Днепр, пишет URA.RU.

Заявление Мурадова прозвучало 12 августа во время заседания совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — отметил крымский постпред.

Поставка днепровской воды по Северо-Крымскому каналу на территорию Крыма была прекращена в апреле 2014 года после вхождения полуострова в состав России. Она обеспечивала до 90% потребностей крымчан. После этого в республике был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

В конце июля 2019 года депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что в полной мере преодолеть водную блокаду полуострова пока не удалось. При этом парламентарий подчеркнул, что негативный эффект от действий Киева не стоит переоценивать.

Крым вошел в состав РФ весной 2014 года в результате референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В Киеве не признали результаты волеизъявления крымчан и считают территорию полуострова временно оккупированной. В Москве неоднократно отмечали, что плебисцит прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах первой пятилетки Крыма в составе России.

Тема:
Украинский кризис 116
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