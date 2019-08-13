5-tv.ru публикует список пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке

На Камчатке выясняют причины крушения вертолета с туристами. Ми-8 следовал по обычному маршруту в Долину гейзеров и совершил жесткую посадку на территории Кроноцкого заповедника.

На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. Пятеро получили ранения. У пострадавших — переломы ног, ушибы и травмы шеи.

Список пострадавших:

Николай Ш., 1973 года рождения Олег М., 1974 года рождения Павел Е., 1975 года рождения Сергей Ю., 1974 года рождения Ирина Р., 1953 года рождения.

Вертолет во время жесткой посадки был серьезно поврежден, компания-перевозчик уже заявила: его придется списать. Пассажиров двумя другими вертолетами доставили в Петропавловск-Камчатский.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, инцидент произошел в районе горы Дзензур.