5-tv.ru публикует список пострадавших при жесткой посадке Ми-8 на Камчатке

На Камчатке выясняют причины крушения вертолета с туристами. Ми-8 следовал по обычному маршруту в Долину гейзеров и совершил жесткую посадку на территории Кроноцкого заповедника.
На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира. Пятеро получили ранения. У пострадавших — переломы ног, ушибы и травмы шеи.
Список пострадавших:
- Николай Ш., 1973 года рождения
- Олег М., 1974 года рождения
- Павел Е., 1975 года рождения
- Сергей Ю., 1974 года рождения
- Ирина Р., 1953 года рождения.
Вертолет во время жесткой посадки был серьезно поврежден, компания-перевозчик уже заявила: его придется списать. Пассажиров двумя другими вертолетами доставили в Петропавловск-Камчатский.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, инцидент произошел в районе горы Дзензур.