Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Вертикаль—Т» по неизвестной пока причине совершил жесткую посадку во вторник, 13 августа, на Камчатке в районе горы Дзензур. В результате инцидента винтокрылая машина получила повреждения хвостовой части.

Воздушное судно следовало по маршруту Халактырка-Долина Гейзеров-Узон-Дзензур-Халактырка. На борту вертолета находилось 25 человек — 22 туриста и три члена экипажа. Пострадал один человек. Погибших нет.

Как стало известно 5-tv.ru, экипаж и пассажиры Ми-8 вылетели другим бортом в Петропавловск-Камчатский. Более подробной информации нет. По факту авиационного происшествия будет проведена проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-26 совершил вынужденную посадку под Якутском.