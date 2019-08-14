Фестиваль, рекламой которого «украшена» половина Петербурга, посвященный одному из самых известных писателей — Сергею Довлатову, оказался под угрозой срыва по неожиданной причине — против выступили соседи писателя.

До эмиграции Довлатов жил в коммуналке на улице Рубинштейна, дом 23. Там три года назад, во время предыдущего фестиваля поставили памятник. Туда же и в этом году позвали гостей. Но нет. «Устали от праздников!» — вот смысл поступившей жалобы от жильцов дома

Надо сказать, что улица Рубинштейна одна из самых шумных в городе, там всюду рестораны и клубы. И местные такому соседству не рады. И мероприятия срывали, и питейные заведения закрывают. Но, чтобы запретить чествование всемирно известного земляка— такое впервые, но как подумал корреспондент МИЦ «Известия» Максим Облендер, есть в этом что-то «довлатовское». Подробности в репортаже.

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