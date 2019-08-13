В Карелии прошел фестиваль «Симфония Рускеала»

В горном парке Рускеала в Карелии прошел третий фестиваль «Симфония Рускеала». В нем приняли участие около сотни музыкантов из России и Европы.

Сочинения Генделя, Чайковского, Прокофьева прозвучали в новой трактовке на открытом воздухе. В декорациях мраморных стен бывших каменоломен.

Карелия — край древней северной культуры. Величественной природы, которая много лет привлекает сюда миллионы туристов. Чтобы сделать отдых в Республике доступным динамично развивается инфраструктура. И безусловно, одной из главных задач является создание комфортных условий для размещения путешественников.

Как прошел фестиваль и о других видах отдыха в Карелии подробнее Полина Панасицкая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о III международном фестивале спорта EcoFest Ruskeala.