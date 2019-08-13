Представитель Дельфина рассказал о состоянии здоровья музыканта

Менеджер Андрея Лысикова, более известного под псевдонимом Дельфин, Владимир Тепляков рассказал 5-tv.ru о самочувствии музыканта.

По словам Теплякова, состояние здоровья артиста в настоящее время опасений не вызывает, и он уже вернулся к работе.

« Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет. Андрей продолжает работать, записывает новые пластинки », — сказал он.

Представитель Дельфина пояснил необходимость внезапного вызова врача тем, что артисты — тоже люди, и « всегда что-то может произойти ».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, вечером во вторник, 13 августа, экс-солисту «Мальчишника» стало плохо во время работы в звукозаписывающей студии. Он начал терять сознание и коллеги вызвали ему скорую помощь.