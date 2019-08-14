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  4. 14 августа отмечается Медовый спас: что можно и нельзя делать в этот день

14 августа отмечается Медовый спас: что можно и нельзя делать в этот день

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Медовый Спас знаменует начало строго Успенского поста.

Фото : ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

На 14 августа в этом году выпадает любимый в народе и почитаемый православной церковью праздник — Медовый Спас. Несмотря на то, что это название известно даже неверующим, в разных российских регионах он имеет и другие наименования: Маковей, Маковый или Мокрый Спас. Однако вне зависимости от этого, традиции праздника везде схожи.

Считается, что с этого дня лето начинает заканчиваться, а погода становится более осенней.

Что нельзя делать в этот день:

Начинается довольно строгий, но короткий — двухнедельный — Успенский пост, а потому категорически не рекомендуется употреблять в пищу мясо. Убираться и в целом работать по дому в Медовый Спас также не принято.

Что можно делать в этот день:

Верующие сегодня устремляются в храмы, чтобы освятить мед нового сбора. Суть этой традиции заключается в том, что мед считается как дар Божий, а потому он становится уже не просто лакомством, а явственным, ощутимым воплощением благодати Всевышнего.

Освященным медом было принято и угощать бедных. Существовала даже поговорка: «На первый Спас и нищий медку попробует».

Также в этот день по давней традиции совершается освящение небольшого количества принесенной в храм воды, а также собранных лекарственных трав.

В эту среду важно очистить свою голову от дурных мыслей.

Влияние Луны:

Сегодняшний день — как раз перед полнолунием, которое произойдет в четверг, 15 августа. Он является одним из самых энергетически насыщенных, а потому есть последняя возможность что-либо исправить, подкорректировать или изменить в своей жизни. В последующие две недели — до следующего новолуния, уже будет крайне сложно повлиять на текущие процессы.

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