Ученые впервые определили температуру тела тираннозавров

Зубная эмаль тираннозавтров помогла узнать, какая у них была температура тела

Ученые впервые смогли определить примерную температуру тела тираннозавров. Оказалось, что она составляла около 36,3 градуса Цельсия. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Для расчетов специалисты изучили состав эмали трех зубов тираннозавров, найденных на территории современной Монтаны. Исследователи проанализировали соотношение изотопов кислорода-18 и углерода-13.

Ранее ученые уже пытались определить температуру тела древних хищников по составу костей и зубов. Однако сделать точные расчеты мешало отсутствие информации о количестве воды в организме динозавров.

Новый метод позволил обойти эту проблему. Соотношение изученных изотопов в зубной эмали не зависит от содержания воды в организме животного.

Для сравнения специалисты также исследовали зубы пяти древних крокодилов, живших в том же регионе примерно в тот же период.

Полученные результаты указывают на то, что температура тела тираннозавров была сопоставима с температурой тела современных человека и других теплокровных животных. По мнению исследователей, это является дополнительным свидетельством теплокровности этих древних хищников.

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