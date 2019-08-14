«Даже щенков мне пока рано заводить»: Марго Робби не готова стать матерью

Голливудская актриса Марго Робби, сыгравшая в недавно вышедшем на экраны фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» жену Романа Полански Шэрон Тэйт, в интервью Womanhit раскрыла личные тайны и рассказала о планах.

Три года назад австралийская актриса вышла замуж за помощника режиссера Тома Экерли. С тех пор самый частый вопрос, который слышит 29-летняя знаменитость, — когда они планируют завести детей. Марго Робби призналась, что ее злит подобная тема. Актриса сказала, что если она стала женой, это не означает, что она сразу должна рожать.

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Звезда призналась, что пока не готова стать матерью и не хочет оправдывать чьи-то ожидания.

«Мой максимум — это домашние животные. И то недавно выяснилось, что даже щенков мне пока рано заводить», — заявила Марго Робби.

По словам актрисы, сейчас она намерена полностью посвятить себя работе и новым интересным проектам.

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