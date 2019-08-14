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Видео: Суд разрешил допрос Петра Порошенко с применением полиграфа

, 7:22 Эфирная новость 6

Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) получили разрешение суда вызвать на допрос с применением детектора лжи бывшего главы Незалежной.

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Фото, видео : Pavlo_bagmut/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС, Пятый канал

На Украину прилетел главный свидетель в деле против Петра Порошенко. Американский бизнесмен и заместитель личного адвоката Дональда Трампа Сэм Кислин несколько месяцев назад рассказал о том, как тогда еще действующий президент Незалежной наживался на поставках угля. После этих разоблачений Кислину запретили въезд на территорию Украины.

«Порошенко и его банда зарабатывает по сто долларов с каждой тонны. Порошенко залез в личный кошелек каждого украинца. Вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов», — заявил американский миллиардер, заместитель адвоката президента США Сэм Кислин.

И вот теперь миллиардер готов дать показания под присягой и предоставить необходимые документы. И после этого статус Порошенко может измениться — сейчас он проходит по уголовным делам лишь как свидетель.

Ранее бывший президент Украины отвергал все обвинения и даже заявлял, что готов отвечать на вопросы следователей на детекторе лжи. И вот теперь суд разрешил использовать полиграф во время допросов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как прошел очередной допрос Порошенко в ГБР.

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