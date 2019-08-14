Тысячи студентов со всей России готовятся к старту Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и единственная олимпиада в стране, которая охватывает десятки направлений — от медицины до гуманитарных наук.
В этом году участниками конкурса молодых ученых были десятки тысяч студентов со всей страны. Но лишь 117 стали победителями, доказав строгому жюри, что действительно могут считаться профессионалами. К примеру, выпускник Петербургского политехнического университета Даниил Трофимов стал золотым медалистом олимпиады по направлению «Освоение космоса»
В этом году призовые места олимпиады «Я профессионал» заняли почти 3,5 тысячи студентов со всей России. Победителями олимпиады второго сезона стали студенты 27 петербургских вузов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о других победителях олимпиады «Я — профессионал».