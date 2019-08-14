Тысячи студентов со всей России готовятся к старту Всероссийской олимпиады «Я — профессионал». Это флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей» и единственная олимпиада в стране, которая охватывает десятки направлений — от медицины до гуманитарных наук.

В этом году участниками конкурса молодых ученых были десятки тысяч студентов со всей страны. Но лишь 117 стали победителями, доказав строгому жюри, что действительно могут считаться профессионалами. К примеру, выпускник Петербургского политехнического университета Даниил Трофимов стал золотым медалистом олимпиады по направлению «Освоение космоса»

«По моим направлениям это были письменные задачи, которые нужно описать на листе. Например, есть ракета, нужно рассчитать ее тягу. Или есть спутник , нужно вывести его на орбиту, рассчитать правильно орбиту», — заявил выпускник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Освоение космоса» Даниил Трофимов.