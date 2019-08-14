«Выпендривается!»: Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»

Ольга Бузова подверглась травле и критике в соцсетях за короткий видеоролик, на котором она облизывает тарелку. При этом на кадрах певица утверждает, она «блокадница». Общественность возмутилась кощунственному поступку поп-дивы. Инцидент взялся прокомментировать известный продюсер Иосиф Пригожин.

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По мнению шоумена, Ольга Бузова совершила неблаговидный поступок исключительной для «хайпа» и резонанса — чтобы все на нее обратили внимание. Также Иосиф Пригожин сравнил певицу с маленьким ребенком. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же серии », — заключил продюсер.

До этого поступок Ольги Бузовой прокомментировал российский поэт-песенник, который провел юность в блокадном Ленинграде, Илья Резник. Он пристыдил артистку и заметил, что отечественный шоу-бизнес деградирует.

А вот мама раскритикованной знаменитости встала на сторону дочери. По словам Ирины Бузовой, даже во времена страшной блокады люди не переставали шутить друг над другом. Бузова-старшая уверена — дочь никого не хотела обидеть.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что облизавшая тарелку Ольга Бузова разозлила юзеров глупым оправданием.