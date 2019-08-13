«Я блокадница»: Облизавшая тарелку Бузова разозлила юзеров глупым заявлением

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова возмутила подписчиков в Instagram своим поступком. На своей странице в соцсети звезда опубликовала видео, на котором с аппетитом облизывает тарелку, а после неожиданно заявляет: «Я блокадница!» — вероятно, таким способом пытаясь объяснить свое бескультурное поведение за столом.

Судя по всему, теледива хотела рассмешить своих поклонников — в подписи к публикации она указала, что ведет себя на публике и в домашней обстановке совершенно по-разному. Однако, вместо этого, светская львица нарвалась на резкую критику со стороны пользователей. В комментариях юзеры отметили, что хотели бы извиниться перед жителями блокадного Ленинграда за поведение Бузовой. По мнению фолловеров, артистка ведет себя возмутительно, и, приравнивая себя к людям, пережившим трагедию, недвусмысленно их оскорбляет.

«Я „блокадница“? Совсем что ли „с дуба рухнула?“ ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет!»;

«Ты совсем что ли с ума ушла?!»;

«Господи, как фальшиво и не естественно», — отметили комментаторы.

Ролик ведущей в Instagram вызвал общественный резонанс. О поступке знаменитости высказалась даже председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Петербурга Жанна Киселева. Она считает, что выходка певицы, свидетельствует о ее полной неосведомленности в истории и событиях военных лет. Расценить ее поведение можно только как «издевательство».

«Как должны воспринимать блокадники, которым даже облизывать было нечего? Как издевательство, как - ну, тупость, глупость. Все что хотите. Здесь сочетается непонимание ситуации вообще», — отметила женщина в беседе с 5-tv.ru.

Блокада Ленинграда проводилась в Великую Отечественную войну германскими войсками с целью овладеть городом и уничтожить его. Она продолжалась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и была полностью снята в ходе Ленинградско‑Новгородской операции. Блокада Ленинграда стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества: от голода и обстрелов погибло свыше 641 тысячи жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова выложила нежный снимок с Батрутдиновым.