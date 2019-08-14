Автоэксперт оценил идею запрета эксплуатации старых машин

Серьезный повод для беспокойства вскоре может появиться у владельцев старых машин. Из Госдумы в Минтранс и Минпромторг поступило предложение запретить их эксплуатацию: такие автомобили не соответствуют даже самым мягким экологическим требованиям.

Документ пока прорабатывается, но эксперты уже призывают быть осторожными при выборе критериев. По статистике в России больше 60 миллионов транспортных средств, почти треть из них старше 15 лет.

Так, партнер аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью RT сообщил, что причины появления такого предложения от парламентариев ему вполне понятны — парк обновлять необходимо, но не такими категоричными методами. По его словам, запрет может ударить по незащищенным слоям населения, а, например, успешная ранее программа утилизации помогла бы более мягким способом разрешить этот вопрос.

«Они действовали и в нашей стране, когда работала программа утилизации, когда предлагалось сдать старый автомобиль и получить очень серьезную скидку на покупку нового. Есть системы налогообложения в разных странах: допустим, чем старше автомобиль, тем больше платишь, но если ты все-таки его меняешь, то получаешь льготный кредит», — подчеркнул Моржаретто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские водители уже скоро смогут предъявлять полисы ОСАГО на смартфонах и планшетах. Поправки в правила дорожного движения разработали в МВД. Все для того, чтобы автовладельцы, которые купили полис онлайн, не возили с собой бумажную копию. А если же у полицейского возникнут сомнения насчет подлинности документа, он сможет проверить его через информационную систему обязательного страхования.