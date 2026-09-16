Видео обращения Владимира Путина к россиянам опубликовал Кремль

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 76 0

С 18 по 20 сентября в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

Президент России Владимир Путин в среду, 16 сентября, обратился к гражданам России в преддверии выборов депутатов Государственной думы.

«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России!» — отметил российский лидер.

Выборы в Госдуму — 2026

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Основным днем голосования считается воскресенье, однако ЦИК утвердил трехдневный формат: участки будут работать с утра и до вечера.

Одновременно в ряде регионов состоятся кампании другого уровня — выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти.

Граждане будут выбирать 450 депутатов Государственной думы IX созыва. Срок полномочий нового состава нижней палаты парламента составит пять лет.

В 2026 году предусмотрено несколько форматов участия в выборах. Основной способ остается традиционным: прийти на закрепленный избирательный участок с паспортом гражданина России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители удаленной деревни Куллог в Красноярском крае получили возможность проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы. Это стало возможным благодаря доставке избирательных бюллетеней из соседнего села Новоселово. Полет беспилотной авиационной системы «Аэромакс А-5 м/л» по маршруту Новоселово — Куллог занял менее 30 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Выборы в Госдуму — 2026
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