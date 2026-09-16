Видео обращения Владимира Путина к россиянам опубликовал Кремль

С 18 по 20 сентября в РФ пройдут выборы депутатов Госдумы.
Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент России Владимир Путин в среду, 16 сентября, обратился к гражданам России в преддверии выборов депутатов Государственной думы.
«Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу. Участие в выборах — это наш общий вклад в победу России!» — отметил российский лидер.
Выборы в Госдуму — 2026
Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Основным днем голосования считается воскресенье, однако ЦИК утвердил трехдневный формат: участки будут работать с утра и до вечера.
Одновременно в ряде регионов состоятся кампании другого уровня — выборы губернаторов, депутатов региональных парламентов и муниципальных органов власти.
Граждане будут выбирать 450 депутатов Государственной думы IX созыва. Срок полномочий нового состава нижней палаты парламента составит пять лет.
В 2026 году предусмотрено несколько форматов участия в выборах. Основной способ остается традиционным: прийти на закрепленный избирательный участок с паспортом гражданина России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители удаленной деревни Куллог в Красноярском крае получили возможность проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы. Это стало возможным благодаря доставке избирательных бюллетеней из соседнего села Новоселово. Полет беспилотной авиационной системы «Аэромакс А-5 м/л» по маршруту Новоселово — Куллог занял менее 30 минут.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 16 сент
- Путин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму
- 16 сент
- Путин обратился к россиянам перед выборами в Госдуму
- 16 сент
- Владимир Путин обратится к россиянам с важным заявлением
- 16 сент
- Голос с палубы: тысячи моряков досрочно проголосовали на Камчатке
- 15 сент
- В отдаленную деревню под Красноярском доставили бюллетени с помощью БПЛА
- 14 сент
- Запад готовит информационные атаки на выборы в России — эксперт
- 14 сент
- Пять партий получили заметный отрыв перед Единым днем голосования
- 14 сент
- Россиянам напомнили о сроке подачи заявки на онлайн-голосование
- 13 сент
- Памфилова: полного перехода на онлайн-голосование в России не будет
- 13 сент
- Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах в Госдуму
Читайте также
69%
Нашли ошибку?