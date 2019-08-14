Эксперты Роскачества составили рекомендации покупателям по выбору вина. По словам специалистов, при покупке алкогольного напитка следует учитывать сразу несколько параметров: цвет, запах и консистенцию. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз системы мониторинга качества.

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Прежде всего, следует обратить внимание на оттенок напитка. Белое вино должно быть практически бесцветным, слегка золотистым, может отливать легким зеленоватым или лимонным цветом. Кроме того, оно должно быть чистым и прозрачным. А если напиток напоминает нерафинированное подсолнечное масло, то, скорее всего, произошло окисление, и пить его теперь нельзя.

Красное вино также должно быть чистым и прозрачным, «без посторонних включений», осадка или «хлопьев». Если в Европе еще допускается содержание «винного камня» — кристалликов темно-красного цвета, то российским ГОСТом их наличие в продукте запрещено.

При выборе алкогольного напитка нужно обязательно учитывать запах изделия. Так, если в аромате вина превалируют уксусные ноты, значит, в нем превышено содержание так называемых летучих кислот.

Тревожным знаком для красного вина также будет запах свеклы и прочие «овощные» ароматы. Некачественное белое вино выдают запах моченого яблока, старого погреба или подгнившей листвы.

Эксперты Российской системы качества также отметили, что перебить аромат алкогольного напитка может «корк» — запах мокрого картона. Он возникает из-за химического вещества — трихлоранизола, который поражает натуральную пробку из коры особой породы дуба, растущего в Испании и Португалии, и провоцирует так называемую «пробковую болезнь».

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