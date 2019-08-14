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  4. Сухогруз с древесиной сел на мель в Ленобласти

Сухогруз с древесиной сел на мель в Ленобласти

, 13:04 17

На борту находится экипаж в составе 12 человек.

Фото : fleetphoto.ru

Сухогруз с древесиной сел на мель в Подпорожском районе Ленобласти в среду, 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Известно, что на борту находится экипаж в составе 12 человек. Его эвакуация пока не требуется. Само судно «Омский 137», предварительно, принадлежащее Западному пароходству, находится на реке Свири.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пятичасовой спасательной операции в Карелии, где накануне сел на мель теплоход с сотней туристов на борту. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

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