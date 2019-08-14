Полнолуние 15 августа: Что нужно делать, чтобы привлечь богатство и благополучие

Жители Земли ночью в четверг, 15 июля, смогут на небе наблюдать полнолуние. По словам специалистов в области паранормальных явлений, оно обладает мощной энергетикой. Небесное явление характеризуется связью с потусторонним миром и внеземными сущностями, поэтому нередко может провоцировать нарушение стабильного психического состояния и изменение биоритмов в организме человека.

Однако, если правильно использовать лунную энергию, можно не только предотвратить возникновение проблем со здоровьем, но и привлечь в дом, счастье, успех, благополучие и даже богатство. Для этого следует выполнять особые ритуалы, которые помогут поймать удачу за хвост.

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Привлечение денег

Уже в древности люди начали замечать, что луна обладает особой силой, которую можно обращать в свою пользу. Так, например, если оставить на окне пустой кошелек в открытом виде, через некоторое время он наполнится деньгами. Конечно, это произойдет не сразу после полнолуния, однако именно энергия этого дня привлечет неожиданные прибыли и рост доходов.

Чтобы быть уверенным в результате магического обряда, лучше оставить кошелек под лунным светом на три дня: 13. 14 и 15 августа.

Исполнение желание

Многим известно, что для исполнения заветного желания нужно написать его на листочке и положить на окно, для того чтобы небесное светило направило свою энергию на его реализацию. Некоторые также перед полнолунием рисуют рисунки, на которых отражают желаемый вариант развития будущего.

Однако, чтобы мечта сбылась наверняка, совершать ритуал необходимо в первое полнолуние после дня рождения. В этот день энергетика будет максимально сильной.

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