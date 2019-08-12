«Спортсменка!»: Пегова продемонстрировала результат тренировок в коротких шортах

Российская актриса театра и кино Ирина Пегова всегда находит время для занятий спортом, несмотря на свой загруженный график. Как пишет Teleprogramma.pro, после июльских каникул в Ницце знаменитость активно занялась собой. Утренние пробежки, физические нагрузки и занятия в тренажерном зале быстро дали свой результат. Однако звезда не забросила спорт.

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Сейчас Пегова отдыхает на Кипре, но и здесь находит способы поддерживать тело в тонусе. На своей странице Instagram она рассказала, как преодолела шесть километров и после этого, наконец, смогла почувствовать удовлетворение.

«Шесть километров позади, пустячок, но приятно», — написала теледива под публикацией.

Instagram @pegovairina

Свой пост артистка сопроводила фотографией, на которой позирует в мини-шортах, футболке и кроссовках на фоне побережья. Наряд отлично подчеркивает фигуру знаменитости, поэтому у поклонников не осталось сомнений: звезда находится в великолепной форме.

«Красавица, умница! Я вешу 63 килограмма и хожу по четыре километра, сейчас много дел, не хожу, а при первой возможности возобновлю свои походы! Респект и отличного отдыха!»

«Сила воли плюс характер»;

«Спортсменка!»

«Какая целеустремленная!»

«Молодчина!» — восхитились пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова показала, как проводит отпуск.