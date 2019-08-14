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Испанский истребитель F-18, преследовавший самолет Шойгу, попал на видео

, 15:03 Видео 82

В оборонном ведомстве государства подтвердили, что лайнер, попытавшийся приблизиться к воздушному судну главы военного ведомства РФ, принадлежит ВВС Испании.

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Фото, видео : Dominic Romero / www.globallookpress.com, Instagram @_rossiyana_

В небе над Балтийским морем во вторник, 13 августа, произошло опасное сближение истребителя НАТО F-18 и российского авиалайнера, в котором из Калининграда возвращался министр обороны страны Сергей Шойгу. Самолет Североатлантического альянса попытался подлететь к борту главы военного ведомства РФ, однако его отогнали российские Су-27. Видео инцидента опубликовала в своем Instagram-аккаунте пресс-секретарь Сергея Шойгу Россияна Марковская.

Впоследствии выяснилось, что истребитель, приближавшийся к российскому воздушному судну, принадлежит ВВС Испании. Об этом сообщили в оборонном ведомстве государства.

«Истребитель, который виден на видео, действительно испанский, который находится под контролем НАТО», — уточнили ТАСС в министерстве.

По информации «Известий», истребитель базируются в литовском городе Шяуляй. Наряду с другими военными самолетами он представляет собой часть воздушной полиции НАТО, которая якобы охраняет воздушное пространство стран Прибалтики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАТО прокомментировали сближение истребителя с самолетом Шойгу.

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