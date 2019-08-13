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В НАТО прокомментировали сближение истребителя с самолетом Шойгу

, 23:39 25

Инцидент произошел, когда глава Минобороны России возвращался из Калининграда.

Фото : Минобороны РФ/ТАСС

Истребитель НАТО F-18 в небе над Балтийским морем приблизился к российскому самолету, в котором летел глава Минобороны страны. Инцидент произошел во вторник, 13 августа, когда Сергей Шойгу возвращался из Калининграда.

В НАТО заявили, что российский лайнер летел близко к воздушному пространству альянса, поэтому было принято решение идентифицировать самолет. Также в НАТО отметили, что они не располагали информацией о нахождении на борту судна главы Минобороны России Сергея Шойгу, пишут «Известия».

«После идентификации самолета истребители вернулись на базу. У НАТО нет информации о том, кто был на борту», —процитировал «Интерфакс» заявление альянса.

Самолет авиации Балтийского флота РФ СУ-27 оттеснил натовский истребитель от воздушного судна министра обороны РФ, следовавшего из Калининграда в Москву.

Ранее Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх. По словам министра обороны РФ, отказ от участия в соревнованиях объясняется не только политическими соображениями.

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