Какие продукты могут снизить риск возникновения рака у курильщиков

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Игорь Рязов
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Группа ученых провела масштабный эксперимент в Дании.

Какие продукты могут снизить риск возникновения рака у курильщиков

Фото: Frank May / www.globallookpress.com

Употребление в пищу продуктов, богатых флавоноидами (растительными пигментами — Прим.ред.), может снизить риск возникновения онкологических заболеваний у курильщиков. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature.

Группа ученых пришла к такому выводу после 23 лет наблюдения за рационом питания нескольких тысяч жителей Дании. В результате эксперимента выяснилось, что те испытуемые, которые постоянно ели цитрусовые, чернику, яблоки, зеленый чай и другие богатые флавоноидами продукты жили дольше. На момент начала исследования их возраст составлял от 52 до 60 лет.

Максимально защитный эффект такие продукты оказали на курильщиков. Однако ученые предупреждают, что флавоноиды лишь смягчают влияние никотина на организм человека.

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