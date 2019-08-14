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Видео: Что вы не знали о маяках Ленобласти?

, 18:42 Видео 51

Старейшему из «каменных лоцманов» — легендарному «Толбухину» — исполнилось 300 лет.

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Фото, видео : ТАСС / Максим Григорьев, spb.kp.ru

В Ленинградской области возведены десятки маяков, без которых становление и развитие Петербурга на протяжении его более чем трехсотлетней истории представить невозможно.

Старейшему из этих прибрежных сооружений — «Толбухину» — в августе 2019 года исполнилось три сотни лет. Этот маяк был воздвигнут не просто по указу, а по эскизу Петра I. Рисунок сопровождался пометкой: «Прочее дается на волю архитектору».

Свое название он получил в 1730-е годы, в честь Федота Семеновича Толбухина, в 1705 году отбившего эскадру Анкенштерна и защитившего тем самым подступы к только что основанному Петербургу.

Это каменное сооружение включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Другим знаменитым маяком в Ленобласти является «Стороженский». Он признан самым высоким озерным маяком в мире. Его высота — 71 метр, а его свет можно увидеть за 22 морские мили.

Безусловно, невозможно переоценить роль маяков в роли прорыва блокады Ленинграда и освобождения области от немецко-фашистских захватчиков.

Так, от маяка «Шепелевский» начиналась ледовая трасса к островам Финского залива: такая же дорога жизни, как и на Ладоге. Войну он выстоял, и функционирует в настоящее время.

«Осиновецкий» маяк, расположенный на юго-западном побережье Ладожского озера, был надеждой осажденного Ленинграда. Он стал не только ориентиром для судов и кораблей, но и убежищем, в котором люди прятались во время бомбежек.

Один из основателей Музея маячной службы Владимир Ергер рассказал проекту «Комсомольской правды» «Маяки Ленобласти», что несмотря на современные технологии «каменные лоцманы» в мореплавании по-прежнему критически важны.

«Маяки все еще необходимы, несмотря на все наши навигационные средства, спутники, GPS, ГЛОНАСС. Резервное дублирование должно быть всегда. Сломается электрика на большом судне, и оно „ослепнет“, если не будет маяков. С их помощью мы всегда можем определить свое местоположение в море. А рыбакам вообще проще ориентироваться по маякам», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что петербуржцы в рамках проекта «Маяки Ленобласти» смогут посетить старейшие из них.

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