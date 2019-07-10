Видео: Петербуржцы смогут посетить старейшие маяки Ленобласти

Уникальную возможность отправиться в целый ряд автоэкспедиций к знаменитым путеводным башням получили журналисты, блогеры, а также все желающие к ним присоединиться. Путешествие состоялось во вторник, 9 июля.

Прогулка была организована по закрытым для обычных туристов путеводным объектам, куда нельзя попасть без специального разрешения от Министерства обороны. Среди них — Шепелевский маяк, построенный в 1910 году. С тех пор он ни разу не изменялся. Именно с него во время Великой Отечественной войны начиналась ледовая дорога к островам Финского залива.

Осиновецкий маяк, который стоит недалеко от начала знаменитой Дороги жизни на Ладожском озере. Туристы смогли увидеть и Стороженский маяк, второй по высоте в России и седьмой — в мире. А старейший в стране Толбухин маяк отметил в этом году юбилей — 300 лет. Он стал особым пунктом на карте туристов.

Участники проекта также посетили усадьбу-маяк в Колчаново, доплыли до красно-белого сторожа на острове Сухо. По отзывам фанатов каменных лоцманов, дорога к некоторым маякам может быть не только увлекательной, но и весьма трудной. По их словам, до самого восточного маяка региона — Свирского — добраться весьма нелегко. Встречать рассвет возле такого безмятежного великана в полосатом кафтане — редкая романтика.

А чтобы прогулка была особенно интересной, компанию медиатуристам составили сотрудники единственного в России Музея маячной службы. Они рассказали занимательные факты о каждой путеводной башне, провели туристов внутрь и познакомили их с работниками неприступной обители. Завершится экскурсия 10 июля знакомством с редкими экспонатами в Музее маячной службы в Кронштадте.

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