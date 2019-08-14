Видео: На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

А в Греции, где горят сосновые леса на острове Эвбея, 40-градусная жара, и дождей ждать не приходится. Вся надежда на авиацию. Воду на очаги возгорания сбрасывают круглосуточно. Фронт огня растянулся на 11 километров. Дымом затянуло даже Акрополь — греческая столица расположена в 65 километрах от Эвбея. За ситуацией на месте событий следит корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бизнес-центр едва не сгорел дотла на Васильевском острове в Петербурге.