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  4. Видео: На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

Видео: На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

, 22:42 Эфирная новость 29

Пламя охватило сосновые леса и перекинулось на горный массив.

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Фото, видео : REUTERS / Costas Baltas, Пятый канал

А в Греции, где горят сосновые леса на острове Эвбея, 40-градусная жара, и дождей ждать не приходится. Вся надежда на авиацию. Воду на очаги возгорания сбрасывают круглосуточно. Фронт огня растянулся на 11 километров. Дымом затянуло даже Акрополь — греческая столица расположена в 65 километрах от Эвбея. За ситуацией на месте событий следит корреспондент МИЦ «Известия» Никита Гмыза. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что бизнес-центр едва не сгорел дотла на Васильевском острове в Петербурге.

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Видео: На греческой Эвбее эвакуируют жителей из-за лесных пожаров

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