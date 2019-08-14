Видео: Бизнес-центр полыхает на Васильевском острове в Петербурге

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга в среду, 14 августа, произошел пожар. Загорелось четырехэтажное административное здание по адресу Малый проспект Васильевского острова, 58.

По предварительным данным, пламя охватило чердак и кровлю. Общая площадь пожара к настоящему времени составляет 300 квадратных метров. Ранг пожара возведен до третьего. Есть угроза обрушения кровли.

В социальных сетях очевидцы жалуются на запах гари в районе. Свидетели происшествия сообщают об эвакуации сотрудников из помещений, расположенных вблизи полыхающего бизнес-центра. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на юго-западе Северной столицы в магазине автозапчастей. расположенном на проспекте Народного Ополчения. Инцидент произошел в среду, 14 августа.