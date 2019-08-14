  1. Пятый канал
  4. Видео: Бизнес-центр полыхает на Васильевском острове в Петербурге

Видео: Бизнес-центр полыхает на Васильевском острове в Петербурге

, 18:00 Видео 17

Инцидент произошел по адресу Малый проспект Васильевского острова, 58.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, 5-tv.ru

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга в среду, 14 августа, произошел пожар. Загорелось четырехэтажное административное здание по адресу Малый проспект Васильевского острова, 58.

По предварительным данным, пламя охватило чердак и кровлю. Общая площадь пожара к настоящему времени составляет 300 квадратных метров. Ранг пожара возведен до третьего. Есть угроза обрушения кровли.

В социальных сетях очевидцы жалуются на запах гари в районе. Свидетели происшествия сообщают об эвакуации сотрудников из помещений, расположенных вблизи полыхающего бизнес-центра. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на юго-западе Северной столицы в магазине автозапчастей. расположенном на проспекте Народного Ополчения. Инцидент произошел в среду, 14 августа.

Читайте также

+18° Днём +22°
Ночью +13°
65.20
-0.40 72.90
-0.51
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

18:00
Видео: Бизнес-центр полыхает на Васильевском острове в Петербурге
17:55
«У меня потрясающее воспитание»: Бузова ответила на критику шутки про блокадницу
17:42
Фуру вынесло на встречку на трассе в Подмосковье — видео
17:28
США бесплатно обучат украинских режиссеров борьбе с «агрессией» России
17:17
Загадка астрономов: Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась
17:10
Юрист утверждает, что подпись Жанны Фриске в договоре с Русфондом подделали

Сейчас читают

Ведущая «Орла и решки» показала фото из прошлого, когда она весила 82 килограмма
«Сердце замирает»: Пегова охлаждается под водопадом — видео
«Отправлю книги о блокаде»: Депутат Госдумы прокомментировал выходку Бузовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги