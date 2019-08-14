Видео: Пермский пенсионер перерезал веревки промышленным альпинистам

Работы по укреплению плитки на фасаде многоэтажки в Перми едва не стоили жизни двум промышленным альпинистам. Высотники чем-то помешали владельцу одной из квартир — 70-летнему пенсионеру. Сначала мужчина потребовал, чтобы они отодвинулись от его окна. А, получив отказ, решил вопрос радикально — поднялся на крышу и перерезал веревки.

Один из альпинистов сорвался, пролетел несколько этажей и повис на страховочном тросе. Второй высотник успел отогнать разгневанного пенсионера и помочь коллеге. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Следователи отмечают, что нападавший был пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что влюбленная пара разбилась, упав с моста во время жарких объятий.