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  4. Видео: Пермский пенсионер перерезал веревки промышленным альпинистам

Видео: Пермский пенсионер перерезал веревки промышленным альпинистам

, 23:26 Эфирная новость 82

70-летний мужчина был пьян, когда перерезал тросы альпинистам, работавшим на фасаде жилого дома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото : DPA/TASS

Работы по укреплению плитки на фасаде многоэтажки в Перми едва не стоили жизни двум промышленным альпинистам. Высотники чем-то помешали владельцу одной из квартир — 70-летнему пенсионеру. Сначала мужчина потребовал, чтобы они отодвинулись от его окна. А, получив отказ, решил вопрос радикально — поднялся на крышу и перерезал веревки.

Один из альпинистов сорвался, пролетел несколько этажей и повис на страховочном тросе. Второй высотник успел отогнать разгневанного пенсионера и помочь коллеге. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство из хулиганских побуждений. Следователи отмечают, что нападавший был пьян.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что влюбленная пара разбилась, упав с моста во время жарких объятий.

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