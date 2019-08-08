«Смертельный поцелуй»: Влюбленная пара разбилась, упав с моста во время жарких объятий

, 12:23 Видео 102

Трагедия произошла в городе Куско в Перу. Оба были альпинистами.

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Фото, видео : www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, YouTube @Richard Agbolo TV

Двое влюбленных насмерть разбились, упав в момент поцелуя с Вифлеемского моста в городе Куско в Перу. Момент трагедии сняла уличная камера наблюдения. На кадрах видно, как пара останавливается на мосту, чтобы поцеловаться, потом женщина садится на перила, а ногами обхватывает своего партнера, потом, видимо, теряет равновесие и оба, не расцепляя объятий, падают через ограждение вниз.

Как сообщает местное интернет-издание Panamericana.pe, 34-летняя Мейбет Эспиноза погибла на месте, а 36-летний Эктор Видаль был доставлен в больницу еще живым с переломом основания черепа, но врачи не смогли его спасти. Пара пролетела вниз около 15 метров и упала на асфальт.

Полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай и версию самоубийства не рассматривает. Удивительно, но оба были альпинистами. Они приехали в Куско из Анкаша, чтобы работать горными инструкторами и гидами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Санкт-Петербурга юноша с девушкой выпали из окна 9 этажа во время занятия сексом.

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