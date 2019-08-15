15 августа вспоминают Василия Блаженного: что можно и нельзя делать в этот день

15 августа православные вспоминают Блаженного Василия — московского чудотворца, в честь которого храм украшает Красную площадь и является одним из главных символов столицы.

Василий родился в 1469 году прямо на паперти в церкви, куда его мать пришла помолиться о благополучных родах. Уже в десять лет у мальчика открылся провидческий дар и впоследствии его побаивался сам Иван Грозный.

Круглый год юродивый Василий ходил по столице в одной рубашке и босиком, носил на себе железные цепи, спал, где придется. Согласно преданию, он подолгу молился в кромешной темноте, после чего ему приходили видения из будущего. О грядущих в истории страны трагических событиях он затем предупреждал жителей города.

Скончался Василий Блаженный в 1552 году, а его гроб в этот день несли царь Иван Грозный и митрополит Макарий.

Что нельзя делать в этот день:

Сегодня всем необходимо быть предельно осторожными — в первой половине дня наступит критическое время перед полнолунием. Велика вероятность конфликтов, аварий, катастроф и прочих ЧП. По возможности, лучше минимизировать поездки, отказаться от проведения переговоров и других важных дел, и перенести их на следующие сутки. Не рекомендуется вступать в брак из-за негативного влияния Юпитера.

Что можно делать в этот день:

Лучше всего в этот период практиковать все формы аскетизма — не переедать и не употреблять спиртное, воздержаться от интимных отношений. В общем, рекомендуется всячески укрощать свою плоть, чтобы укрепить свой дух.

По народному календарю, 15 августа — «Степан-сеновал», когда начинали косить траву и заготавливать сено до следующего лета. Согласно старинной примете, «каков Степан — таков сентябрь».

Именины сегодня у Василия, Степана, Ивана, Кирилла, Платона, Романа, Тараса и Федора.

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